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Рикельме – о победе над «Интером»: «Смешанные чувства, я должен был забить в основное время»

14 Марта 2024 • 03:42 Комментировать
Атлетико М
2:1
Интер Милан

Футболист мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме поделился впечатлениями после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Коллектив Диего Симеоне обыграл «Интер» на своём поле со счётом 2:1 (2:2 по сумме двух встреч). Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, которая осталась за «матрасниками» (3:2).

Рикельме мог героически принести «Атлетико» победу на последних минутах основного времени, но упустил явный голевой шанс. Испанец исправился в серии одиннадцатиметровых, реализовав свою попытку.

«У меня немного смешанные чувства, ведь мы могли выиграть в основное время, если бы я не упустил тот момент. Я должен был забить, но это футбол.

Захватывающий опыт, я впервые переживаю нечто подобное. Но для меня очевидно, что я должен работать над реализацией», – заявил Рикельме в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
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