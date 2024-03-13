Защитник «Интера» Димарко забил свой пятый гол в сезоне – пострадал «Атлетико»

В матче мадридского «Атлетико» с миланским «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА открыт счёт. На 33-й минуте это сделал игрок «нерадзурри» Федерико Димарко.

Игроки «Интера» по левому флангу разогнали быструю атаку, а в завершении момента Николо Барелла убежал в штрафную площадь, где выполнил прострел в центр штрафной «матрасников». Там Димарко в одно касание удачно пробил по воротам и открыл счёт в матче.

Напомним, что первый матч в паре, что состоялся в «Милане», завершился минимальной победой «Интера» (1:0). Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал.