«Атлетико» и «Интер» назвали составы на битву в Лиге чемпионов

В среду вечером ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Атлетико» и «Интер».

Рулевой мадридской команды Диего Симеоне включил в стартовый состав таких игроков: Облак, Эрмосо, Савич, Витсель, Молина, Лино, Коке, Льоренте, де Пауль, Гризманн, Мората.

Наставник миланской команды Симеоне Индзаги, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Атлетико» - «Интер» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В первом матче «Интер» обыграл «Атлетико» на своём поле со счётом 1:0.