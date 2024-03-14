«Интер» впервые в истории проводит дополнительное время в Лиге чемпионов

Миланский «Интер» ранее никогда не доводил дело до дополнительного времени в матчах Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» взяли верх в первом матче с мадридским «Атлетико» в Италии (1:0), однако в ответной игре «матрасникам» удалось отыграться (2:1). Так как правило выездного гола в плей-офф еврокубков больше не действует, противостояние перешло в овертайм.

Как сообщает Opta, «Интер» впервые в истории проводит дополнительное время в рамках Лиги чемпионов. Если же учитывать времена, когда турнир назывался Кубком чемпионов, то это первый подобный случай с 1972 года – тогда миланцы победили в полуфинале в серии послематчевых пенальти.