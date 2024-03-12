Симеоне: «Интер» — одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Интером».

«Интер» — одна из лучших команд в Европе, но мы готовы провести отличный матч, и я даже не буду ни о чем просить болельщиков», — приводит слова Симеоне Calciomercato.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Интер» состоится в среду, 13 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию поединка на портале LiveResult.

Напомним, в первом очном поединке «Интер» одолел «Атлетико», забив один безответный мяч.