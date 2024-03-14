«Интер» не смог выиграть впервые в 2024 году – и сразу вылетел из Лиги чемпионов

Миланский «Интер» впервые с начала текущего года не смог одержать победу в матче.

Впечатляющую серию «нерадзурри» прервал мадридский «Атлетико», обыгравший команду Симоне Индзаги в столице Испании со счётом 2:1 после дополнительного времени. Впрочем, куда больше «Интер» огорчил не этот факт, а поражение в серии послематчевых пенальти, которое привело к вылету из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Сегодняшнее поражение стало для миланского гранда первым в нынешнем календарном году во всех турнирах. Более того, «Интер» ни разу не играл вничью – только побеждал. Серия длилась на протяжении 13 матчей (включая выигранный у «Атлетико» первый матч противостояния»).