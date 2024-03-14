Симеоне: «Атлетико» заслуженно прошёл «Интер»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает о победе своей команды в противостоянии с миланским «Интером».

Победитель двухматчевой дуэли был выявлен в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались «матрасники».

«Я очень рад за наших болельщиков и команду. Мы играли против сильного соперника, но заслуженно прошли дальше.

В жизни невозможно всегда побеждать. Мы терпели тяжёлые поражения, и у нас есть игроки с большим сердцем. Наши болельщики невероятны. Играть против нас на нашем стадионе всегда трудно для соперников, и сегодня, к счастью, мы добились своего», – сказал в интервью Amazon Prime Диего Симеоне.