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Дель Пьеро – о вылете «Интера» из ЛЧ: «Они начали играть только во втором дополнительном тайме»

14 Марта 2024 • 18:45 Комментировать
Атлетико М
2:1
Интер Милан

Экс-футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением об игре «Интера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

По мнению прославленного игрока, миланский клуб начал показывать свой футбол лишь во втором дополнительном тайме. Дель Пьеро считает, что итальянской команде следовало раньше продемонстрировать свой уровень.

«Они начали играть в футбол немного поздновато, во втором дополнительном тайме. Они могли действовать лучше во время игры, потому что владели мячом», – приводит слова бывшего нападающего издание Football Italia.

Напомним, что «Интер» уступил своему сопернику (1:2, пенальти – 2:3) и покинул турнир. К слову, первая игра завершилась победой итальянцев (1:0).


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