Гризманн извинился перед игроком «Интера» за слова

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн извинился перед форвардом «Интера» Алексисом Санчесом после матча Лиги чемпионов. Во время серии пенальти Гризманн крикнул оскорбительное слово в адрес Санчеса, находясь при этом около поля (по ходу игры Антуана заменили).

Как сообщает Marca, после игры Гризманн связался с Санчесом и принёс извинения. Чилиец принял их – он понимает, что игрок «Атлетико» оскорбительной фразой лишь пытался подбодрить вратаря Яна Облака.

Напомним, что «Атлетико» выиграл серию пенальти и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка пройдёт в пятницу, 15 марта.

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