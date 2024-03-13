Уткин сделал прогноз на матч «Атлетико» - «Интер»

В среду вечером ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Атлетико» и «Интер». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«Я бы в этом матче поставил на победу «Атлетико» в 90 минут игрового времени. Почему именно так? Потому что дальше может быть что угодно, если победа в один мяч. Поэтому на проход я ставить не хочу - в овертайме бывает всё. Я вот в то, что «Атлетико» выиграет матч по итогам 90 минут, я почти убеждён. Отдельно мне кажется, что при таком раскладе непременно забьёт Антуан Гризманн», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

В первом матче «Интер» обыграл «Атлетико» со счётом 1:0.

Матч «Атлетико» - «Интер» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.