Индзаги: «Атлетико» преображается в домашних матчах, «Интеру» будет трудно»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Нерадзурри» выиграли первую встречу в родных стенах с минимальным счётом. Судьба путёвки в четвертьфинал решится 13 марта в Мадриде.

«Нынешний «Интер» родился не в стамбульском финале, а гораздо раньше. За эти три года мы проделали отличную работу и добились того, что не могло восприниматься как само собой разумеющееся.

Наш путь продолжается, и мы знаем, что завтра нас ждёт сложный матч против соперника, который преображается на своём поле. У нас есть минимальное преимущество, добытое в Милане, но мы должны играть в свой футбол», – заявил на пресс-конференции Симоне Индзаги.