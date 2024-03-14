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Лига чемпионов

«Боруссия» забила уже второй самый быстрый гол в Лиге чемпионов, Гризманн гонится за рекордом Косты

14 Марта 2024 • 10:00 Комментировать
Атлетико М
2:1
Интер Милан

Длинная серия «Интера» канула в Лету

Определились все восемь участников четвертьфинала Лиги чемпионов. Это «Бавария», «ПСЖ», мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Барселона», лондонский «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Впервые за шесть лет в четвертьфинал пробились три клуба из Испании.

Второй день подряд после восьмилетнего перерыва в Лиге чемпионов была пробита серия пенальти. А миланский «Интер» вообще впервые и дополнительное время провёл в рамках этого турнира, если не брать Кубок чемпионов. «Нерадзурри» прервали 15-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и потерпели первое поражение в 2024 году.

Доберётся ли Гризманн до Диего Косты

Так что повторения прошлогоднего финала в нынешней ЛЧ не получится точно. Может, «Атлетико» доберётся до решающего матча и встретится там с «Манчестер Сити»? На данный момент у двух этих команд больше всего забитых мячей в лигочемпионской кампании. У «матрасников» 19 голов, у «небесно-голубых» – 24.

У Гризманна шесть голов в текущем розыгрыше ЛЧ, и ему осталось немного до клубного рекорда. Диего Коста в сезоне-2013/2014 отличился восемью голами в ворота соперников в рамках Лиги чемпионов. «Атлетико» тогда добрался до финального матча, где пострадал от городского соперника «Реала».

Скорострельные «шмели» и отсутствие «сухарей»

Дортмундская «Боруссия» забила в ворота ПСВ свой второй самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Впервые отметившийся голом в плей-офф Лиги чемпионов Санчо сделал это на третьей минуте. Но бывало и такое, что «шмели» забивали в Лиге чемпионов на 37-й секунде. Так получилось у Мёллера в 1995 году против «Ювентуса».

Терзич повторил достижения Хитцфельда и Клоппа, по два раза выводивших дортмундцев в четвертьфинал ЛЧ. В матчах 1/8 финала не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей. В шести случаях дальше прошли команды, проводившие ответные матчи дома (победители групп). Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт в Ньоне в пятницу, 15 марта, в 14:00 мск.

Результаты матчей

«Атлетико» - «Интер» - 2:1 (первый матч - 0:1), пен. 3:2

«Боруссия» Дортмунд - ПСВ - 2:0 (первый матч - 1:1)

Кирилл Иванцов

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