«Атлетико» в четвёртый раз подряд выиграл противостояние в ЛЧ, когда дело дошло до дополнительного времени

Мадридский «Атлетико» выбил из Лиги чемпионов миланский «Интер», победив в серии послематчевых пенальти.

«Матрасники» смогли отыграться после минимального поражения в Италии, выиграв ответную игру со счётом 2:1. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти команда Диего Симеоне оказалась точнее – 3:2. Любопытно, что это уже четвёртый подряд случай, когда «Атлетико» выигрывает противостояние в плей-офф Лиги чемпионов, в котором дело дошло до овертайма.

Ранее это случалось в дуэлях с «Ливерпулем» (2020), эйндховенским ПСВ (2016) и леверкузенским «Байером» (2015), причём во всех трёх случаях это произошло на стадии 1/8 финала, как и сегодня.