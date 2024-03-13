Маротта ответил на вопрос о цели «Интера» в Лиге чемпионов

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о задачах команды Симоне Индзаги в текущем сезоне.

«Нерадзурри» почти гарантировали себе чемпионство в Серии А – отрыв от «Милана» составляет 16 очков, от «Ювентуса» – 17. Учитывая этот факт, предполагается, что «Интер» может сделать ставку на Лигу чемпионов, где сегодня проведёт ответный матч 1/8 финала против мадридского «Атлетико». Первая встреча прошла в Милане и завершилась победой итальянского гранда (1:0).

«Интер» – большой клуб, поэтому, естественно, мы должны ставить цель дойти до конца во всех турнирах, в которых участвуем.

Мы знаем, что сегодня команде предстоит сыграть в непростой атмосфере против сильного соперника, но тренер подготовил игроков наилучшим образом. Я настроен оптимистично и верю в положительный результат», – заявил Маротта в интервью Sky Sport перед началом поединка.