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​Назван фаворит матча «Атлетико» – «Интер»

12 Марта 2024 • 15:23 Комментировать
Атлетико М
...
Интер Милан
1 2.90 X 3.20 2 2.50
13.03 23:00

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Интер» именно итальянский коллектив.

Ничейный исход в матче по мнению экспертов возможен с вероятностью в 29,3%, победа «Атлетико» возможна с вероятностью в 32,8%, а вот «Интера» – 37,9%.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими соперниками завершился победой футболистов «Интера» с минимальным счётом 1:0.  

Не пропустите прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Интер» на нашем спортивном портале, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.


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АТЛЕТИКО М ИНТЕР МИЛАН
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