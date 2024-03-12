​Назван фаворит матча «Атлетико» – «Интер»

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Интер» именно итальянский коллектив.

Ничейный исход в матче по мнению экспертов возможен с вероятностью в 29,3%, победа «Атлетико» возможна с вероятностью в 32,8%, а вот «Интера» – 37,9%.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими соперниками завершился победой футболистов «Интера» с минимальным счётом 1:0.

Не пропустите прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Интер» на нашем спортивном портале, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.