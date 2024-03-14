​Зоммер: «Пенальти - это всегда вопрос удачи»

Итальянский «Интер» покинул Лигу чемпионов, проиграв в серии пенальти мадридскому «Атлетико». Швейцарский голкипер миланского клуба Янн Зоммер очень старался помочь команде избежать такого сценария, взял послематчевый пенальти, но это не помогло итальянцам. После игры Зоммер прокомментировал поединок:

- Это трудно принять, битва была знатной. Мы сражались, обе команды имели свои шансы. Мы проиграли по пенальти. Они всегда - вопрос удачи, - цитирует слова Зоммера fcinter1908.it.

В прошлом сезоне «Интер» сыграл в финале Лиги чемпионов, но проиграл тогда «Манчестер Сити» - 0:1.