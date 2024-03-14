Симеоне: «Люди говорили, что у нас нет шансов против «Интера», когда мы проиграли «Кадису»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о недооценке своей команды.

«Интер» считался явным фаворитом противостояния после минимальной победы в первом матче, прошедшем в Милане. «Нерадзурри» подходили к ответной встрече в Мадриде, выиграв все поединки с начала 2024 года, в то время как «матрасники» не слишком стабильно выступали на внутренней арене. Несмотря на неблагоприятные расклады, «Атлетико» оставил «Интер» за бортом Лиги чемпионов (победа 2:1 и 3:2 в серии пенальти).

«После нашего поражения от «Кадиса» люди говорили, что у нас нет ни единого шанса против «Интера». В тот момент я подумал: «Это лучшее, что могло с нами произойти», – заявил Симеоне в интервью после выхода в четвертьфинал.