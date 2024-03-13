Миранда: «Победитель противостояния «Атлетико» – «Интер» выиграет Лигу чемпионов»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» и миланского «Интера» Миранда считает, что сегодняшний матч команд можно считать скрытым финалом.

«Нерадзурри» взяли верх над «матрасниками» домашней игре благодаря голу Марко Арнаутовича (1:0). В эти минуты в Мадриде проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Болельщики по-настоящему заряжены, здесь безумная атмосфера, что даст преимущество «Атлетико», но фанатов «Интера» тоже должно быть слышно. Думаю, та команда, которая сегодня пройдёт дальше, в итоге выиграет Лигу чемпионов», – цитирует Football Italia бразильского экс-центрбека.

Наблюдать за событиями матча «Атлетико» – «Интер» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.