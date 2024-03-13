Экс-игрок «Интера» Дальма: «Вторая игра с «Атлетико» будет более интенсивной»

Вечером 13 марта миланскому «Интеру», финалисту Лиги чемпионов прошлого розыгрыша предстоит сыграть с мадридским «Атлетико» на выезде. Стефан Дальма, бывший игрок «нерадзурри» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, какой он видит грядущую игру.

«Эта игра будет отличаться от первой большей интенсивностью. Будет больше моментов, больше единоборств, стыков, желтых карточек. «Атлетико» в любом случае будет рисковать, но я не сомневаюсь в успехе «Интера», - рассказал Дальма нашему корреспонденту.

Напомним, что первый матч, прошедший в Милане в минувшем феврале, завершился минимальной победой «Интера».

Следить за текстовой трансляцией грядущего матча можно на нашем портале. Старт – в 23:00 по московскому времени!