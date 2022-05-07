«Барселона» огласила состав на игру с «Бетисом»

В матче 35-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграет в гостях с севильским «Бетисом», который также претендует на место в зоне Лиги чемпионов. Накануне игры главный тренер каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил состав на матч. Лучший бомбардир «Барселоны» с момента своего прихода в клуб Пьер-Эмерик Обамеянг начнет игру на скамейке запасных.

«Барселона»: Нето, Араухо, Бускетс, Дембеле, Алвес, Депай, Альба, Ферран Торренс, Френки де Йонг, Гарсия, Гави.

Запасные: Пуч, Фати, Траоре, Брайтвайт, Ленгле, Люк де Йонг, Обамеянг, Юмтити, Менгеса, Арнау.

Следить за событиями матча можно будет в нашей онлайн-трансляции, она начнется в 22 часа по московскому времени.