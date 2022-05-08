Фати – лучший в Ла Лиге по соотношению голов и сыгранных минут

Вингер «Барселоны» Ансу Фати из-за травм не слишком часто появляется на поле, но это не мешает ему исправно забивать.

Именно 19-летний футболист лидирует в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по соотношению голов и сыгранных минут, забивая в среднем каждую 61 минуту, проведённую на поле (4 гола в 7 матчах).

Вторую и третью строчку в данном рейтинге занимают Карим Бензема из мадридского «Реала» (95 минут на гол, 26 голов в 30 матчах) и Пьер-Эмерик Обамеянг из «Барселоны» (99 минут на гол, 9 голов в 14 матчах).

В сегодняшнем поединке против «Бетиса» (2:1) Ансу Фати вышел на замену на 75-й минуте, а уже спустя минуту открыл счёт.