Пике не поможет «Барселоне» в матче с «Бетисом»

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике из-за повреждения пропустит предстоящий поединок каталонской команды в Ла Лиге с «Бетисом».

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», 35-летний испанский футболист из-за мышечной травмы левого бедра точно пропустит предстоящий матч испанского чемпионата с «Бетисом». Стоит отметить, что повреждение опытный защитник получил во время поединка с «Мальоркой».

Напомним, что в этом сезоне Херард Пике провёл в испанской лиге 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В активе защитника также восемь жёлтых карточек и одна красная.