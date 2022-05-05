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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике не поможет «Барселоне» в матче с «Бетисом»

05 Мая 2022 • 13:12 Комментировать
Бетис
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Барселона
3.10 3.70 2.17
07.05 22:00

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике из-за повреждения пропустит предстоящий поединок каталонской команды в Ла Лиге с «Бетисом».

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», 35-летний испанский футболист из-за мышечной травмы левого бедра точно пропустит предстоящий матч испанского чемпионата с «Бетисом». Стоит отметить, что повреждение опытный защитник получил во время поединка с «Мальоркой».

Напомним, что в этом сезоне Херард Пике провёл в испанской лиге 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В активе защитника также восемь жёлтых карточек и одна красная.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Херард Пике Ла Лига
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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