Стоичков: «Моуринью был интеллигентным парнем»

Бывшая звезда 90-х в «Барселоне», болгарский нападающий Христо Стоичков успел немного поработать с португальским специалистом Жозе Моуринью. В сезоне 1996/1997 Моуринью работал помощником возглавлявшего «Барселону» Бобби Робсона. Стоичков поделился своими воспоминаниями о Моуринью, который вскоре покинул «Барселону» и отправился в самостоятельное тренерское «плавание».

- Он был интеллигентным парнем. На все смотрел с неподдельным вниманием, от физических упражнений до работы с мячом. Он всегда записывал что-то в блокнот, в общем, старался, - вспоминает Стоичков в интервью английскому изданию The Mirror.