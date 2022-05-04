Без Педри «Барселона» сразу же начала хромать и терять очки, что показывает важность футболиста для каталонского гранда. Но повторять ситуацию с Ансу Фати, который возвращается и сразу получает новую травму, руководство клуба не хочет. Поэтому Педри будут возвращать в строй медленно и осторожно, сообщает El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне ждать его возвращения точно не стоит, а летом для него будет выработана особая программа, уточняет издание.

Педри получил травму в неудачном для «Барселоны» матче четвертьфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» - в нем команда проиграла со счетом 2:3.