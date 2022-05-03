Мендеш взялся вести дела двух игроков «Барселоны»

Известный португальский агент Жорже Мендеш будет вести дела двух футболистов «Барселоны», речь идет о Эз Абде и голкипере Иньяки Пенье. Сейчас Абде перестал попадать в состав команды Хави, хотя еще в конце прошлого года регулярно появлялся на поле.

Пенья выступает в аренде в турецком «Галатасарае» и очень хорошо показал себя в 1/8 финала Лиги Европы в матчах как раз против «Барселоны». Мендеш считает, что оба футболиста располагают должным потенциалом, который он сможет помочь раскрыть, уточняет Diario Sport.

Не исключено, что Пенья вернется в «Барселону» на постоянной основе, а вот Абде, наоборот, будет сдан в аренду.