Фати: «Честно говоря, никогда всерьёз не задумывался об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати ответил на вопрос журналистов о том, задумывался ли когда-либо об уходе из каталонского клуба. Футболист ответил, что никогда всерьёз не рассматривал такой вариант.

«Задумывался ли я когда-то всерьёз об уходе из «Барселоны»? Честно говоря, никогда не рассматривал такой вариант», – цитирует полузащитника официальный сайт «сине-гранатовых».

Напомним, что в этом сезоне Фати продлил контракт с «Барселоной», который истекал летом 2023 года. В новом соглашении игрока сборной Испании прописана сумма отступных, которая составляет ровно один миллиард евро.