Пике поведал о лучшем моменте в своей карьере

Херард Пике является ветераном «Барселоны» самого славного образца в ее истории - три из пяти побед каталонского суперклуба в Лиге чемпионов пришлись на период с Пике в составе. Но сам он величайшим успехом своей карьеры считает титул, добытый летом 2010 года на полях Южной Африки.

Тогда Испания, выступая на чемпионате мира в ранге победителя предыдущего чемпионата Европы, добралась до финала и выиграла золотые медали чемпионов мира. Именно ту победу Пике считает вершиной своей карьеры.

- Лучший момент карьеры? Конечно же, победа в Кубке Мира. Вне всяких сомнений, - заявил Пике в Sky Sports UK.