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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алонсо летом хочет покинуть «Челси»

05 Мая 2022 • 17:46 Комментировать
Эвертон
1:0
Челси
окончен

Защитник «Челси» Маркос Алонсо летом хочет покинуть команду и попробовать свои силы в другом чемпионате. Журналист Фабрицио Романо заявляет, что футболист уже принял окончательное решение об ухода. Главный тренер «Челси» Томас Тухель будет  готов рассмотреть продажу Алонсо, если на испанца появится подходящий покупатель.

Сообщается, что сам Алонсо хочет вернуться в Испанию. В услугах футболиста заинтересована каталонская «Барселона», которая прекрасно знает о желании игрока вернуться в Ла Лигу. Контакты между представителями каталонского клуба и окружением футболиста продолжаются и по сей день.

Напомним, что Алонсо является воспитанником мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо
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