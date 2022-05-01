Тухель назвал причины поражения «Челси» от «Эвертона»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «синие» уступили «Эвертону» (0:1).

После матча Тухель назвал главные ошибки команды, которые привели к поражению. Тренер считает, что команда должна была сыграть более дисциплинированно, не допуская ошибок в позиционной игре.

«Челси» проиграл «Эвертону» в 35-м туре АПЛ со счётом 0:1. Единственный гол на 46-й минуте забил нападающий Ричарлисон.

«Ириски» набрали после 33 туров набрали 32 очка и располагаются на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 66 очками остался на третьей строчке.