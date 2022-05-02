Тухель объяснил, почему Лукаку не вышел на поле в матче с «Эвертоном»

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель объяснил журналистам причины, по которым звёздный бельгийский форвард Ромелу Лукаку не вышел на поле в матче с «Эвертоном».

Тухель заявил, что бельгийский футболист остался в запасе только по той причине, что в АПЛ разрешены всего три замены, а для усиления игры нужно было выпустить других футболистов. Напомним, что Ромелу Лукаку был в заявке на матч с «ирисками», но на поле так и не появился. «Челси» в итоге уступил «Эвертону» с минимальным счётом 0:1.

В этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате 23 матча и отметился пятью забитыми мячами.