«Эвертон» переиграл «Челси», «Тоттенхэм» разобрался с «Лестером»

Ведущий борьбу за выживание «Эвертон» неожиданно обыграл «Челси» в 34-м туре АПЛ. «Ириски» почти не владели мячом, но били по воротам не реже соперника. А решающим стал момент в начале второго тайма, когда Ришарлисон отобрал мяч у Сесара Аспиликуэты и после паса партнера поразил ворота - 1:0.
В параллельном матче «Тоттенхэм» едва не устроил разгром «Лестеру» со счетом 3:1. Хынмин Сон ассистировал Гарри Кейну в первом тайме, а затем сам оформил дубль. Лишь на 90-й минуте Келечи Ихеаначо размочил счет.
«Челси» третий с отрывом в пять очков от «Тоттенхэма». «Лестер» - 11-й, «Эвертон» - 18-й в двух очках от спасения.
Протокол игры
|(1:0) Ришарлисон 47'
Пикфорд Джордан • Айуоби Алекс • Коулмэн Шеймус • 38'Мина Йерри • Холгейт Мэйсон • Миколенко Виталий • Гордон Энтони • Дукуре Абдулай • Делф Фабиан 45' 71' ( Аллан Маркес ( 71') • Грэй Демарай • Ришарлисон 80' ( Рондон Саломон ( 80')
Запасные: Бегович Асмир • Дэвис Том • Калверт-Льюин Доминик • Кенни Джонджо • Кин Майкл • Брэнтуэйт Джерред • Алли Деле
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар 38' 68' ( Пулишич Кристиан ( 68') • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • 17'Джеймс Рис II • Жоржиньо II 46' ( Ковачич Матео ( 46') • Лофтус-Чик Рубен • Алонсо Маркос • 76'Маунт Мэйсон • 36'Хаверц Кай • 83'Вернер Тимо 68' ( Зиеш Хаким ( 68')
Запасные: Кенеди Роберт • Лукаку Ромелу • Сарр Маланг • Баркли Росс • Чалоба Трево • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
01 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри22'
|(2:0) Сон Хынмин60'
|(3:0) Сон Хынмин79'
|90'Ихеаначо Келечи (3:1)
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен • 26'Эмерсон Жуниор•Бентанкур Родриго 58' 82' (Уинкс Гарри ( 82') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Сессеньон Райан•Лукас Моура 55' (Кулушевски Деян ( 55') •Сон Хынмин 82' (Бергвейн Стевен ( 82') •Кейн Гарри
Шмейхель Каспер•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль • 63'Сёюнджю Чаглар•Томас Люк • 66'Олбрайтон Марк • 48'Сумаре Бубакари 67' (Брант Льюис ( 67') •Менди Нампалис•Перес Айосе 76' (Тилеманс Юри ( 76') •Ихеаначо Келечи•Дака Пэтсон 67' (Варди Джейми ( 67')
01 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".