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«Эвертон» переиграл «Челси», «Тоттенхэм» разобрался с «Лестером»

01 Мая 2022 • 17:59 Комментировать (3)
Тоттенхэм
3:1
Лестер
окончен

Ведущий борьбу за выживание «Эвертон» неожиданно обыграл «Челси» в 34-м туре АПЛ. «Ириски» почти не владели мячом, но били по воротам не реже соперника. А решающим стал момент в начале второго тайма, когда Ришарлисон отобрал мяч у Сесара Аспиликуэты и после паса партнера поразил ворота - 1:0.

В параллельном матче «Тоттенхэм» едва не устроил разгром «Лестеру» со счетом 3:1. Хынмин Сон ассистировал Гарри Кейну в первом тайме, а затем сам оформил дубль. Лишь на 90-й минуте Келечи Ихеаначо размочил счет.

«Челси» третий с отрывом в пять очков от «Тоттенхэма». «Лестер» - 11-й, «Эвертон» - 18-й в двух очках от спасения.

Протокол игры 
Эвертон 1:0Челси
(1:0) Ришарлисон 47'   
Пикфорд Джордан  Айуоби Алекс  Коулмэн Шеймус   38'  Мина Йерри  Холгейт Мэйсон  Миколенко Виталий  Гордон Энтони  Дукуре Абдулай  Делф Фабиан   45'   71' (Аллан Маркес (   71' Грэй Демарай  Ришарлисон   80' (Рондон Саломон (   80')
Запасные: Бегович Асмир  Дэвис Том  Калверт-Льюин Доминик  Кенни Джонджо  Кин Майкл  Брэнтуэйт Джерред  Алли Деле
Менди Эдуар  Аспиликуэта Сесар   38'   68' (Пулишич Кристиан (   68' Силва Тьяго  Рюдигер Антонио   17'  Джеймс Рис II  Жоржиньо II   46' (Ковачич Матео (   46' Лофтус-Чик Рубен  Алонсо Маркос   76'  Маунт Мэйсон   36'  Хаверц Кай   83'  Вернер Тимо   68' (Зиеш Хаким (   68')
Запасные: Кенеди Роберт  Лукаку Ромелу  Сарр Маланг  Баркли Росс  Чалоба Трево  Аррисабалага Кепа  Ньигес Сауль
 01 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Протокол игры  
Тоттенхэм 3:1Лестер
(1:0) Кейн Гарри22'   
(2:0) Сон Хынмин60'   
(3:0) Сон Хынмин79'   
  90'Ихеаначо Келечи (3:1)
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикДэвис Бен   26'Эмерсон ЖуниорБентанкур Родриго   58'  82' (Уинкс Гарри (  82') Хёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон РайанЛукас Моура  55' (Кулушевски Деян (  55') Сон Хынмин  82' (Бергвейн Стевен (  82') Кейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиСанчес ДавинсонГоллини ПьерлуиджиКрэйг МэттьюРодон ДжоСкарлетт Дейн
Шмейхель КасперКастань ТимотиАмарти Даниэль   63'Сёюнджю ЧагларТомас Люк   66'Олбрайтон Марк   48'Сумаре Бубакари  67' (Брант Льюис (  67') Менди НампалисПерес Айосе  76' (Тилеманс Юри (  76') Ихеаначо КелечиДака Пэтсон  67' (Варди Джейми (  67')
Запасные: Лукман АдемолаБарнс ХарвиФофана УэслиДжастин ДжеймсЧодури ХамзаУорд Дэнни II
01 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Эвертон 1:0 Челси 5.10 3.80 1.70
окончен Тоттенхэм 3:1 Лестер 1.40 4.90 7.60
Идет 45 минута Вест Хэм 1:1 Арсенал 3.40 3.55 2.16
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