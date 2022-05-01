«Эвертон» переиграл «Челси», «Тоттенхэм» разобрался с «Лестером»

Ведущий борьбу за выживание «Эвертон» неожиданно обыграл «Челси» в 34-м туре АПЛ. «Ириски» почти не владели мячом, но били по воротам не реже соперника. А решающим стал момент в начале второго тайма, когда Ришарлисон отобрал мяч у Сесара Аспиликуэты и после паса партнера поразил ворота - 1:0.

В параллельном матче «Тоттенхэм» едва не устроил разгром «Лестеру» со счетом 3:1. Хынмин Сон ассистировал Гарри Кейну в первом тайме, а затем сам оформил дубль. Лишь на 90-й минуте Келечи Ихеаначо размочил счет.

«Челси» третий с отрывом в пять очков от «Тоттенхэма». «Лестер» - 11-й, «Эвертон» - 18-й в двух очках от спасения.