Конте провёл свой сотый матч в качестве наставника в английский Премьер-лиге

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно обыграл в домашнем матче «Лестер», и тем самым приличествующим образом отметил сотый матч Антонио Конте в качестве наставника клуба английской Премьер-Лиги. Ранее Конте работал также с лондонским «Челси».

В первых ста матчах в АПЛ итальянский специалист одержал 65 побед - больше за первые сто матчей одержал только Жозе Моуринью, 73 победы, в то время как Конте делит второе место с чилийцем Мануэлем Пеллегрини, тренировавшим до Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити».

По 62 победы в первых ста матчах в АПЛ одержали Алекс Фергюсон и Роберто Манчини, 60 побед - Карло Анчелотти.