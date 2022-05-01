Лэмпард: «Может быть, мои знания об игроках «Челси» помогут нам сегодня»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 35-го тура АПЛ против «Челси», а также прокомментировал борьбу за выживание в высшем английском дивизионе, которую ведёт его команда.

Специалист призвал своих подопечных сохранять позитивный настрой и веру в то, что команда сможет остаться в Премьер-лиге. Также Лэмпард не стал отрицать, что его опыт работы в «Челси» может стать преимуществом для «ирисок» в грядущем матче.

«Так как я работал в непосредственном контакте с большинством игроков «Челси», я видел, на что они способны. Может быть, это немного поможет, но я смогу сказать об этом только после игры», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, эта игра станет первой для Лэмпарда в качестве тренера против своей бывшей команды. За шесть матчей до конца текущего розыгрыша «Эвертон» находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в АПЛ.

Матч «Эвертон» — «Челси» состоится сегодня в Ливерпуле. Начало — в 16:00 по московскому времени.