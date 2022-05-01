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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Может быть, мои знания об игроках «Челси» помогут нам сегодня»

01 Мая 2022 • 12:06 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.10 3.80 1.70
Через 2 ч. 50 мин.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 35-го тура АПЛ против «Челси», а также прокомментировал борьбу за выживание в высшем английском дивизионе, которую ведёт его команда.

Специалист призвал своих подопечных сохранять позитивный настрой и веру в то, что команда сможет остаться в Премьер-лиге. Также Лэмпард не стал отрицать, что его опыт работы в «Челси» может стать преимуществом для «ирисок» в грядущем матче.    

«Так как я работал в непосредственном контакте с большинством игроков «Челси», я видел, на что они способны. Может быть, это немного поможет, но я смогу сказать об этом только после игры», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, эта игра станет первой для Лэмпарда в качестве тренера против своей бывшей команды. За шесть матчей до конца текущего розыгрыша «Эвертон» находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в АПЛ. 

Матч «Эвертон» — «Челси» состоится сегодня в Ливерпуле. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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