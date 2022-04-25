Кунде хочет покинуть «Севилью»

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде уведомил руководство, что намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях журналист Ник Пьюрвэл.

Отметим, что главным претендентом на трансфер французского защитника уже почти год как является лондонский «Челси». Прошлым летом «синие» активно вели переговоры с «Севильей», но в конечном итоге отказались платить за футболиста сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

Осенью Кунде после сорвавшегося перехода в «Челси» устроил конфликт с руководством «Севильи». Игрок не отвечал на звонки главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора Мончи.