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Кунде хочет покинуть «Севилью»

25 Апреля 2022 • 17:01 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.60 3.65 1.65
01.05 16:00

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде уведомил руководство, что намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях журналист Ник Пьюрвэл.

Отметим, что главным претендентом на трансфер французского защитника уже почти год как является лондонский «Челси». Прошлым летом «синие» активно вели переговоры с «Севильей», но в конечном итоге отказались платить за футболиста сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

Осенью Кунде после сорвавшегося перехода в «Челси» устроил конфликт с руководством «Севильи». Игрок не отвечал на звонки главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора Мончи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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