Лэмпард: «Не думаю, что матч с «Челси» будет для меня особенным»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о своих ожиданиях от ближайшего матча чемпионата Англии против «Челси». Напомним, что Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба. Англичанин также возглавлял «синих» с 2019 по 2021 год.

«Не думаю, что матч против «Челси» будет для меня особенным. Этот клуб, конечно, является большой частью моей жизни. Я провёл там 13 лет в качестве игрока и 18 месяцев в качестве тренера. Но сейчас все мои мысли связаны с «Эвертоном». В воскресенье я хочу победить. Все люди в «Челси» об этом знают», – сказал Лэмпард на пресс-конференции перед игрой.

Матч между «Челси» и «Эвертоном» стартует в воскресенье на «Гудисон Парк» в 16:00 по московскому времени.