Богатейший человек Великобритании Ретклифф предложил 4 миллиарда фунтов за «Челси»

Британский олигарх Джим Ретклифф сделал предложение в размере 4 миллиардов фунтов для покупки лондонского «Челси». Об этом стало известно благодаря инсайду от журналиста Мэтта Лоу из The Telegraph.

«Мы считаем, что клуб больше, чем его владельцы, которые являются временными хранителями великих традиций. Именно поэтому мы гарантируем траты в размере 1,75 млрд фунтов в ближайшие 10 лет для развития клуба» – написал в своём заявлении Ретклифф.

Напомним, что Ретклифф пытался купить «Челси» в 2018 году, но тогда владелец клуба Роман Абрамович отказался вести переговоры насчёт продажи.