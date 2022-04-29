Стала известна зарплата Рюдигера в «Реале»

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник «Челси» Антонио Рюдигер после перехода в «Реал».

Как сообщает Marca, зарплата футболиста сборной Германии составит 9 миллионов евро за сезон. Также он получит подписной бонус в размере 8 миллионов. Помимо этого, руководство «сливочных» заплатит 15 миллионов агентам игрока в виде комиссий.

Контракт «Рюдигера» с «Челси» истекает летом нынешнего года, и футболист уже заявил о своём намерении покинуть лондонский клуб, за который выступает с 2017 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «синих» 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.