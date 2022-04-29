Лэмпард советуется с женой по поводу состава «Эвертона»

Фрэнк Лэмпард, бывший легендарный полузащитник лондонского «Челси», нынче тренирует «Эвертон». И, как признался он на днях, при выборе стартового состава команды он советуется со своей супругой Кристин.

- Знаю, что журналисты будут смеяться надо мной, но я советуюсь с женой по поводу состава. Не, она не решает, кто будет играть крайнего защитника, но она может дать совет с психологической стороны дела. Например, если кто-то не появляется на тренировке, Кристин может поинтересоваться, если у игрока есть невеста, предложить поговорить с ней. На некоторые проблемы надо смотреть под другим углом, - заявил Лэмпард в подкасте High Performance.