Ришарлисон может быть дисквалифицирован на три матча за бросок файера в болельщиков

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может получить трёхматчевую дисквалификацию за бросок файера в сторону болельщиков «Челси» во время матча 35-го тура АПЛ, сообщает The Sun.

Напомним, на 46-й минуте встречи бразилец после забитого гола поднял файер с газона и бросил его на трибуны. В клубе заявили, что их игрок просто хотел убрать посторонний предмет с поля.

По информации источника, за данный проступок футболист может быть дисквалифицирован на три игры. Также не исключён вариант, при котором нападающий отделается предупреждением или денежным штрафом.

Сам матч завершился победой «ирисок» (1:0). В текущем сезоне 24-летний Ришарлисон провёл в составе «Эвертона» 29 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.