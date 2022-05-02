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Ришарлисон может быть дисквалифицирован на три матча за бросок файера в болельщиков

02 Мая 2022 • 09:37 Комментировать
Эвертон
1:0
Челси
окончен

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может получить трёхматчевую дисквалификацию за бросок файера в сторону болельщиков «Челси» во время матча 35-го тура АПЛ, сообщает The Sun.

Напомним, на 46-й минуте встречи бразилец после забитого гола поднял файер с газона и бросил его на трибуны. В клубе заявили, что их игрок просто хотел убрать посторонний предмет с поля.

По информации источника, за данный проступок футболист может быть дисквалифицирован на три игры. Также не исключён вариант, при котором нападающий отделается предупреждением или денежным штрафом.

Сам матч завершился победой «ирисок» (1:0). В текущем сезоне 24-летний Ришарлисон провёл в составе «Эвертона» 29 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Ришарлисон
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