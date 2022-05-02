Лэмпард: «Впереди долгий путь в борьбе за выживание»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после победы над «Челси» заявил журналистам, что команду ждёт тяжелая дорога к сохранению прописки в АПЛ. Наставник «Эвертона» отметил, что в данный момент не знает, как сложится ситуация.

«Если бы нашими соперниками были «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», вы бы подумали, что они будут выигрывать каждую игру, и тогда все в ваших руках. Но ожидаем ли мы, что «Бёрнли» выиграет каждую игру? На данный момент, может быть, да! Мы ожидаем, что «Лидс» выиграет каждую игру?» - сказал Лэмпард.

Он добавил, что невозможно контролировать такие вещи, и что «Эвертон» должен сосредоточится на собственной игре.

После победы над «Челси» команда Лэмпарда продолжает занимать 18-е место, отставая от «Лидса» и «Бёрнли» на 2 очка и имея игру в запасе.