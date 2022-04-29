Тухель о Лэмпарде: «Он забрал у меня одного из ассистентов, я этому не очень рад»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о своих отношениях с Фрэнком Лэмпардом, который возглавлял «синих» до января 2021 года. Тухель также вспомнил о том, как Лэмпард написал ему сообщение после назначения немца в «Челси».

«То сообщение, которое он мне отправил, когда я пришёл в «Челси», было полным уважения и много для меня значило. Он забрал у меня одного из ассистентов, Джо Эдвардса, чему я не рад», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что после увольнения Лэмпарда «Челси» в январе 2021 года возглавил Томас Тухель, который спустя месяца поднял клуб с 9 на 4 место в АПЛ, дошёл до финала Кубка Англии и выиграл Лигу чемпионов.