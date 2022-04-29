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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель о Лэмпарде: «Он забрал у меня одного из ассистентов, я этому не очень рад»

29 Апреля 2022 • 18:58 Комментировать
Эвертон
...
Челси
4.80 3.70 1.75
01.05 16:00

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о своих отношениях с Фрэнком Лэмпардом, который возглавлял «синих» до января 2021 года. Тухель также вспомнил о том, как Лэмпард написал ему сообщение после назначения немца в «Челси».

«То сообщение, которое он мне отправил, когда я пришёл в «Челси», было полным уважения и много для меня значило. Он забрал у меня одного из ассистентов, Джо Эдвардса, чему я не рад», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что после увольнения Лэмпарда «Челси» в январе 2021 года возглавил Томас Тухель, который спустя месяца поднял клуб с 9 на 4 место в АПЛ, дошёл до финала Кубка Англии и выиграл Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард Томас Тухель
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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