Лэмпард собирается остаться в «Эвертоне», даже если клуб покинет АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что не покинет «Эвертон» вне зависимости от того, в каком дивизионе будет играть клуб.

«Меня невероятно хорошо приняли болельщики, и я сделаю все, чтобы вернуть этот клуб туда, где я хочу его видеть», - сказал Лэмпард на пресс-конференции перед матчем с «Челси».

Тем не менее, наставник заявил, что уверен в том, что команда сохранит прописку в высшем дивизионе Англии. Лэмпард выведет «Эвертон» против своего бывшего клуба в воскресенье, 1 мая.

На данный момент «Эвертон» занимает 18-е место в таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го на два очка.