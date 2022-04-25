Каррагер о Ришарлисоне: «Каждый матч он то и делает, что кувыркается по полю»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал выступления нападающего «Эвертона» Ришарлисона во время вчерашнего мерсисайдского дерби, которое закончилось победой команды Юргена Клоппа со счётом 2:0.

«Я никогда не видел такого актёрского мастерства. Он падает, а затем несколько раз кувыркается. Он то и дело занимается этим каждый матч. Я всегда расстраиваюсь, когда замечаю за ним подобное поведение, потому что Ришарлисон на самом деле очень одарённый футболист», – сказал Каррагер в эфире радиостанции BBC.

Напомним, что вчерашний матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном» обернулся судейским скандалом из-за не назначенного пенальти в ворота команды Клоппа после падения нападающего «ирисок» Гордона.