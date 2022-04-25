Терри — об уходе Рюдигера: «Как мы отпустили этого парня?»

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал новость о том, что Антонио Рюдигер покинет лондонскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Как мы отпустили этого парня?», — написал Терри в комментариях.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Германии достиг устной договорённости с мадридским «Реалом», а главный тренер команды Томас Тухель подтвердил уход футболиста, который летом нынешнего года станет свободным агентом.

Рюдигер перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Ромы». С тех пор он провёл за «аристократов» 196 матчей, забив 12 голов и отдав семь результативных передач. В составе лондонцев он выиграл Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.