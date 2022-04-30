Тухель: «Лэмпард не просто так дал шанс Джеймсу и Маунту»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил работу бывшего наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда с выпускниками академии. На сегодняшний день в составе «пенсионеров» выступают 6 воспитанников.

«Я не знаю, является ли это благодарностью, но не думаю, что Фрэнк поступил так, чтобы сделать им одолжение. Я думаю, что все тренеры делают это, чтобы помочь своей команде, возраст тут не причем. Лэмпард не просто так дал шанс Джеймсу и Маунту», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что в воскресенье Фрэнк Лэмпард встретится с бывшей командой во главе «Эвертона». Матч стартует на «Гудисон Парк» в 16:00 по московскому времени.