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Кассано: «Я обожаю стиль «Барселоны», но если они подпишут Лукаку, я перестану смотреть их матчи»

30 Апреля 2022 • 13:42 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.10 3.80 1.70
01.05 16:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано призвал каталонскую «Барселону» не подписывать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Итальянец считает, что трансфер бельгийского форварда навредит игровому стилю «сине-гранатовых».

«Я обожаю стиль «Барселоны», но если они подпишут Лукаку, я перестану смотреть их матчи. Он не может отдать три паса, играя за «Челси», где у него нет конкуренции. «Барселоне» нужно отдать 55 передач, прежде чем забить гол. Как он собирается играть в этой команде?», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

В этом сезоне Лукаку забил всего 5 голов за «Челси» в чемпионате Англии. Голевая засуха бельгийца в АПЛ длится с декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Антонио Кассано Ромелу Лукаку
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