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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Инцидентом с Ришарлисоном и брошенным в фанатов файером занялась полиция

04 Мая 2022 • 09:28 Комментировать
Эвертон
1:0
Челси
окончен

Футбольная ассоциация Англии приостановила расследование в отношении нападающего «Эвертона» Ришарлисона, поскольку делом занялась полиция Ливерпуля. В матче прошлого тура АПЛ Ришарлисон отметил забитый гол запущенным в толпу фанатов файером, который те перед этим швырнули на поле.

Сообщается, что инцидентом занялась британская полиция. Пока неизвестно, чем закончится разбирательство, но утверждается, что Ришарлисону грозит, по крайне мере, дисквалификация в матчах АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в Премьер-лиге 26 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. «Эвертон» в данный момент ведет упорную борьбу за выживание в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Ришарлисон
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