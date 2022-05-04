Инцидентом с Ришарлисоном и брошенным в фанатов файером занялась полиция

Футбольная ассоциация Англии приостановила расследование в отношении нападающего «Эвертона» Ришарлисона, поскольку делом занялась полиция Ливерпуля. В матче прошлого тура АПЛ Ришарлисон отметил забитый гол запущенным в толпу фанатов файером, который те перед этим швырнули на поле.

Сообщается, что инцидентом занялась британская полиция. Пока неизвестно, чем закончится разбирательство, но утверждается, что Ришарлисону грозит, по крайне мере, дисквалификация в матчах АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в Премьер-лиге 26 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. «Эвертон» в данный момент ведет упорную борьбу за выживание в АПЛ.