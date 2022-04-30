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Реднапп: «У «Челси» нет такого форварда, как Дрогба и Коста»

30 Апреля 2022 • 16:06 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.10 3.80 1.70
Через 22 ч. 1 мин.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Реднапп рассказал о главной проблеме лондонского «Челси». По мнению англичанина, клубу не хватает высококлассного нападающего.

«У «Челси» нет такого форварда, как Дрогба и Коста, которые раньше забивали по 20-25 голов за один сезон. Этих мячей раньше хватало для того, чтобы выиграть чемпионский титул», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.

Напомним, что «Челси» летом 2021 года приобрёл у «Интера» за 110 миллионов евро нападающего Ромелу Лукаку. После гола в дебютном матче против «Арсенала», бельгиец забил в чемпионате лишь 4 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
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01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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