Реднапп: «У «Челси» нет такого форварда, как Дрогба и Коста»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Реднапп рассказал о главной проблеме лондонского «Челси». По мнению англичанина, клубу не хватает высококлассного нападающего.

«У «Челси» нет такого форварда, как Дрогба и Коста, которые раньше забивали по 20-25 голов за один сезон. Этих мячей раньше хватало для того, чтобы выиграть чемпионский титул», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.

Напомним, что «Челси» летом 2021 года приобрёл у «Интера» за 110 миллионов евро нападающего Ромелу Лукаку. После гола в дебютном матче против «Арсенала», бельгиец забил в чемпионате лишь 4 мяча.