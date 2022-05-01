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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Эвертон» - «Челси» онлайн

01 Мая 2022 • 03:58 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.10 3.80 1.70
Через 11 ч. 34 мин.

В одном из воскресных матчей 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграет против «Челси».

Поединок на «Гудисон Парк» стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Всегда амбициозный «Эвертон» нынче находится в зоне вылета и борется за сохранение прописки в топ-дивизионе Англии. В воскресенье «ириски» постараются обыграть «Челси». Для рулевого мерсисайдцев Фрэнка Лэмпарда любой матч против родного клуба является особенным. «Челси», отметим, уверенно занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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