​Где смотреть матч «Эвертон» - «Челси» онлайн

В одном из воскресных матчей 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграет против «Челси».

Поединок на «Гудисон Парк» стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Всегда амбициозный «Эвертон» нынче находится в зоне вылета и борется за сохранение прописки в топ-дивизионе Англии. В воскресенье «ириски» постараются обыграть «Челси». Для рулевого мерсисайдцев Фрэнка Лэмпарда любой матч против родного клуба является особенным. «Челси», отметим, уверенно занимает третье место в таблице Премьер-лиги.