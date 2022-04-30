В «Челси» не беспокоят слухи о переходе Джеймса в «Реал»

Руководство лондонского «Челси» не беспокоится слухами о возможном переходе правого защитника Риса Джеймса в мадридский «Реал». Напомним, что согласно журналисту Низару Кинселле, «сливочные» хотят заманить футболиста большой зарплатой.

На данный момент Джеймс занимает далеко не первые места в зарплатной ведомости «Челси». Учитывая вклад игрока в результаты команды, его зарплата может стать проблемой в будущем.

Контракт Джеймса с «Челси» рассчитан до конца сезона 2024/25. В этом сезоне англичанин записал на свой счёт 5 голов и 6 ассистов в чемпионате. Также на счету футболиста один гол в Лиге чемпионов.